Draghi al B20 | “Vite umane salvate grazie al lavoro di governi e imprese”

"Il rapido sviluppo di vaccini efficaci contro il Covid-19 mostra come la cooperazione tra governi e imprese possa, letteralmente, salvare Vite umane. Lo sforzo di ricerca delle aziende farmaceutiche è iniziato subito dopo la scoperta dei primi casi di Covid-19. grazie all'ingegnosità del settore privato, i vaccini erano pronti poco dopo, mentre normalmente ci vogliono circa dieci anni". Così, oggi 8 ottobre, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto in collegamento video al summit del B20 (Business 20), il vertice mondiale delle imprese dei paesi più industrializzati. Il vertice finale del B20 "Il vertice di oggi – ha sottolineato Draghi – è un'eccellente opportunità per rafforzare i legami tra il settore pubblico e quello privato a ...

