Dove vedere Italia-Belgio streaming e diretta tv e probabili formazioni

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo l’insuccesso contro la Spagna in semifinale di Nations League che ha interrotto una storica striscia di successi per la nazionale guidata da mister Roberto Mancini, l’ha voglia di ritornare a vincere e ne avrà la possibilità domenica contro ilin tv e inl’ultima volta cheL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Euro 2020,Turchia-gratis eTV in chiaro? EURO 2020, ecco ledegli Ottavi di Finale Fantaeuropeo Consigli ...