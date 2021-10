Dotto: nel Napoli Spalletti ha disinnescato diverse mine vaganti, non gli resta che disinnescare Adl (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Corriere dello Sport dedica una pagina a Luciano Spalletti. La firma Giancarlo Dotto. Lo descrive come un uomo vincente, che “ha vinto sempre da quando allena. Se vincere è realizzare gli obiettivi che ti chiedono, in qualche caso andando oltre, come la Champions League a Udine e le vittorie alla Roma, oltre che tante esteri”. Un uomo che, ovunque è andato, non ha mai rinunciato alle sue origini. “La terra, la famiglia, gli amici”. In due mesi, con il Napoli, ha fatto miracoli. “Ha disinnescato diverse mine vaganti, la più vagante e minacciosa di tutte, il rinnovo del contratto di Insigne. Problema che resta, ma il giocatore, capitano, intanto è dedito alla causa”. Con la mediazione, il tecnico è anche riuscito a dialogare con il presidente De ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Corriere dello Sport dedica una pagina a Luciano. La firma Giancarlo. Lo descrive come un uomo vincente, che “ha vinto sempre da quando allena. Se vincere è realizzare gli obiettivi che ti chiedono, in qualche caso andando oltre, come la Champions League a Udine e le vittorie alla Roma, oltre che tante esteri”. Un uomo che, ovunque è andato, non ha mai rinunciato alle sue origini. “La terra, la famiglia, gli amici”. In due mesi, con il, ha fatto miracoli. “Ha, la più vagante e minacciosa di tutte, il rinnovo del contratto di Insigne. Problema che, ma il giocatore, capitano, intanto è dedito alla causa”. Con la mediazione, il tecnico è anche riuscito a dialogare con il presidente De ...

