Dopo Milan-Atletico, Cakir lo ha fatto di nuovo: tifosi infuriati (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo gli errori in Champions League tra Milan e Atletico Madrid, l’arbitro Cakir ci ricasca: tifosi infuriati in Germania-Romania Continua ad essere un periodo complicato, per l’arbitro internazionale Cakir. Il turco era stato protagonista di una prestazione da cancellare, con una direzione di gara che ha fatto molto discutere, nella gara di Champions League tra Milan Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 ottobre 2021)gli errori in Champions League traMadrid, l’arbitroci ricasca:in Germania-Romania Continua ad essere un periodo complicato, per l’arbitro internazionale. Il turco era stato protagonista di una prestazione da cancellare, con una direzione di gara che hamolto discutere, nella gara di Champions League traQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

La Uefa non punisce Cakir, dopo Milan-Atletico arbitrerà Germania-Romania: sospeso Bitigen Sport Fanpage Milan, Giroud torna in gruppo. Verona più vicino per lui Il francese ha smaltito i problemi alla schiena ed è tornato a disposizione di Pioli. Più incerti i tempi di recupero di Ibrahimovic, Bakayoko e Krunic ...

