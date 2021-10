Donnarumma, la difesa arriva anche dai vertici: “Hanno la memoria corta” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Continua a far discutere il caso Donnarumma. Stavolta le critiche arrivano dal presidente della Figc Gabriele Gravina. Dopo esser stato protagonista di un’estate tormentata, Gianluigi Donnarumma torna a far discutere. Nel corso della semifinale di Nations League tra Italia e Spagna l’estremo difensore del Psg e della Nazionale è stato travolto dai fischi dei ‘propri’ Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Continua a far discutere il caso. Stavolta le criticheno dal presidente della Figc Gabriele Gravina. Dopo esser stato protagonista di un’estate tormentata, Gianluigitorna a far discutere. Nel corso della semifinale di Nations League tra Italia e Spagna l’estremo difensore del Psg e della Nazionale è stato travolto dai fischi dei ‘propri’ Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Azzurri : #NationsLeague ?? ?? 13' Spagna pericolosa in area azzurra, ma la nostra difesa scherma la porta di Donnarumma ????… - RAFFAEL07976412 : RT @Teo__Visma: Caro Mino, il Milan per Donnarumma ha fatto il possibile e anche l'impossibile. Avete fatto altre scelte, legittimamente,… - rbros65 : RT @Teo__Visma: Caro Mino, il Milan per Donnarumma ha fatto il possibile e anche l'impossibile. Avete fatto altre scelte, legittimamente,… - Damianodanny1 : NON SIATE MORALISTI: C'È DIRITTO DI FISCHIARE GRAMELLINI LEGGE DAGOSPIA E SI SCHIERA A DIFESA DEI TIFOSI MILAN CH… - LuceAlgida : Se i Media la finissero di incensare il Secondo Portiere del PSG, come fanno da anni? Non è il migliore del mondo,… -