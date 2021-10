Domani nel Duomo di Napoli il rito di beatificazione di Maria Lorenza Longo, fondatrice degli Incurabili (Di venerdì 8 ottobre 2021) Domani, sabato 9 ottobre 2021 alle ore 10.30 nella Chiesa Cattedrale di Napoli il Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, presiederà, presente l’Arcivescovo di Napoli monsignor Domenico Battaglia, la solenne concelebrazione eucaristica con il rito di beatificazione della venerabile serva di Dio Maria Lorenza Longo, fondatrice dell’Ospedale Incurabili di Napoli e dell’Ordine delle Monache Cappuccine dette “Trentatrè”. La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 21 e in streaming, con l’ausilio del server Maria TV di Cuneo, sul sito chiesadiNapoli.it e sul canale YouTube Chiesa di Napoli. Il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021), sabato 9 ottobre 2021 alle ore 10.30 nella Chiesa Cattedrale diil Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, presiederà, presente l’Arcivescovo dimonsignor Domenico Battaglia, la solenne concelebrazione eucaristica con ildidella venerabile serva di Diodell’Ospedaledie dell’Ordine delle Monache Cappuccine dette “Trentatrè”. La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 21 e in streaming, con l’ausilio del serverTV di Cuneo, sul sito chiesadi.it e sul canale YouTube Chiesa di. Il ...

Papa Francesco: domani parteciperà ad un "momento di riflessione", domenica la messa nella basilica di San Pietro Il programma di domani " informa la Sala Stampa della Santa Sede " si svolgerà in due tempi: una ... costituito nel 2019 all'indomani del Sinodo sui giovani (2018) il cui documento finale sollecitava ...

Imprese azzurre: Travaglia e Pellegrino volano in semifinale ...ha tanta Italia nel suo tennis, visto che all'età di 16 anni si è trasferito a Bordighera da Riccardo Piatti che lo allena. Ajdukovic ha piegato nei quarti Mirza Basic (Bosnia) 6 - 4 6 - 4. Domani, ...

Meteo, oggi venerdì 8 ottobre, ancora instabile sull'Adriatico e al Sud

Hamilton: "Devo fare la pole per limitare i danni" Il pilota della Mercedes è stato il più veloce in entrambe le sessioni di prove libere del venerdì del Gran Premio di Turchia, ma sa già che dovrà scontare una penalità di 10 posizioni in griglia, qui ...

