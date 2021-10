Dodici Stati europei hanno chiesto a Bruxelles di finanziare i muri alle frontiere (Di venerdì 8 ottobre 2021) E' stato chiesto all'Ue, da parte di Dodici Stati europei, nuovi strumenti per proteggere le frontiere esterne di fronte ai flussi migratori, anche col finanziamento europeo di recinzioni e muri. ... Leggi su globalist (Di venerdì 8 ottobre 2021) E' statoall'Ue, da parte di, nuovi strumenti per proteggere leesterne di fronte ai flussi migratori, anche col finanziamento europeo di recinzioni e. ...

