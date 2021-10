(Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) – Mascherine e laser chirurgici, pacemaker programmabili con tecnologia a microchip, apparecchiature di laboratorio per uso generale. Sono solo alcuni esempi diper i quali il(Mdr 2017/745) – in vigore dal 26 maggio 2021, con 12 mesi di ritardo a causa dell’emergenza pandemica, “potenzia la raccolta dei dati relativi ad efficacia e sicurezza, rafforza la sorveglianza post-commercializzazione e garantisce un livello elevato di tracciabilità del dispositivo”, sottolineano gli esperti di Crispel – Università Roma Tre Centro di Ricerca Interdipartimentale per gli Studi Politico-costituzionali e di Legislazione comparata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Dispositivi medici, cosa cambia con nuovo regolamento europeo... - italiaserait : Dispositivi medici, cosa cambia con nuovo regolamento europeo - fisco24_info : Dispositivi medici, cosa cambia con nuovo regolamento europeo: Crispel: 'Con normativa unica europea più sicurezza,… - sabrinatehilim : RT @nino_pitrone: Il #ProgettoIseult, nato da una partnership franco-tedesca per la creazione di dispositivi medici avanzati, dopo 20 anni… - AIVids : ???? #Intelligenza Artificiale: Fda rilascia database dispositivi medici - Corriere Nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Dispositivi medici

Adnkronos

... ospedalizzati e con malattie pregresse mentree infermieri, più giovani, sono rimasti per ... Quest'ultima ha descritto le conseguenze dell'applicazione deiin un reparto Covid e in ......di Finanza ha sequestrato nell'ultimo anno oltre 12 milioni di mascherine non conformi Posted on 28 Maggio 2021 28 Maggio 2021 Author Redazione Oltre 12 milioni (12.650.000) die ...Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) – Mascherine e laser chirurgici, pacemaker programmabili con tecnologia a microchip, apparecchiature ...Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) - Mascherine e laser chirurgici, pacemaker programmabili con tecnologia a microchip, apparecchiature di laboratorio per uso gene ...