DIRETTA F1, GP Turchia 2021 LIVE: Leclerc e Sainz a caccia di conferme nella FP2, si comincia alle 14.00 (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48: Il meteo rimane un punto interrogativo, anche perché la gara quest'anno si svolgerà oltre un mese prima rispetto a quella del 2020. La pioggia che ha caratterizzato il Gran Premio dello scorso anno ha impedito ai team di raccogliere dati rilevanti sui pneumatici. In particolare la C4, la mescola più morbida, non è mai stata portata a Istanbul prima d'ora. 13.45: La decisione di selezionare mescole più morbide rispetto al 2020 in casa Pirelli si basa sui dati raccolti lo scorso anno, che presentavano un circuito con LIVElli medi di usura e bassi di grip, cosa che ha reso la superficie estremamente scivolosa. Tuttavia, la pista aveva mostrato una rapida evoluzione. Our tyres have been taking in the local sights already #TurkishGP #Fit4F1 pic.twitter.com/tOoP8uhjqG — Pirelli Motorsport ...

