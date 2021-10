DIRETTA F1, GP Turchia 2021 LIVE: dalle 14.00 la FP2, Ferrari a cerca di conferme (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24: Nonostante questo l’inglese sembra davvero in forma con il miglior tempo di 1:24.178 e un 1:27.717 sul passo gara (e tanti giri sull’1:28) che fa davvero paura! 13.21: Per quanto visto nella sessione disputata nella mattinata turca ci sarà da divertirsi nel prosieguo del weekend. Hamilton cambia il suo motore endotermico e domenica scatterà con 10 posizioni di penalità in griglia. 13.18: Sul tracciato di Istanbul si torna in azione per la seconda ora a disposizione di team e piloti, per provare ulteriormente le vetture sul piano del team attack e, soprattutto, sulla simulazione di passo gara. 13.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Turchia, sedicesimo appuntamento del Mondiale ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.24: Nonostante questo l’inglese sembra davvero in forma con il miglior tempo di 1:24.178 e un 1:27.717 sul passo gara (e tanti giri sull’1:28) che fa davvero paura! 13.21: Per quanto visto nella sessione disputata nella mattinata turca ci sarà da divertirsi nel prosieguo del weekend. Hamilton cambia il suo motore endotermico e domenica scatterà con 10 posizioni di penalità in griglia. 13.18: Sul tracciato di Istanbul si torna in azione per la seconda ora a disposizione di team e piloti, per provare ulteriormente le vetture sul piano del team attack e, soprattutto, sulla simulazione di passo gara. 13.15: Buongiorno e bentrovati alladella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di, sedicesimo appuntamento del Mondiale ...

