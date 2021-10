"Dietro le quinte" a Monza: "Con energia e idee, arte e turismo rinascono" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Grandi nomi del giornalismo italiano, dell'industria discografica e della promozione del territorio in Villa Reale a Monza. "Dietro le quinte" è il titolo della due giorni di confronti e dibattiti ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 8 ottobre 2021) Grandi nomi del giornalismo italiano, dell'industria discografica e della promozione del territorio in Villa Reale a. "le" è il titolo della due giorni di confronti e dibattiti ...

Advertising

SkyTG24 : A Monza l'evento 'Dietro le quinte': arte e turismo per il rilancio post Covid - USCremonese : ?? Un negozio nel cuore di Cremona. I colori grigiorossi in vetrina. I sorrisi senza prezzo e la gentilezza senza co… - taekwondofita : Un viaggio alla scoperta dei nostri azzurri e del loro coach, dalla vita di tutti i giorni al dietro le quinte dell… - simonefloris7 : @Fedebianconos @petrella1488 @giord97 @davcarretta Se è per quello ogni ministero di qualsiasi Paese civile si dota… - Valenti84869127 : RT @MoomooITALIA: [211008] #wheein?? wheein_from.paeyong Ciao.Qui è Paeyong incaricato dei dietro le quinte di Wheein!????È stato definitiva… -

Ultime Notizie dalla rete : Dietro quinte Tornano le visite guidate al Teatro Comunale di Modena Si tratta di una straordinaria opportunità offerta a visitatori e turisti per scoprire il "dietro le quinte" della macchina dello spettacolo di un teatro che proprio quest'anno compie 180 anni ...

"Dietro le quinte" a Monza: "Con energia e idee, arte e turismo rinascono" Grandi nomi del giornalismo italiano, dell'industria discografica e della promozione del territorio in Villa Reale a Monza. "Dietro le quinte" è il titolo della due giorni di confronti e dibattiti organizzata dal Gruppo Monrif . Dopo gli incontri di questa mattina, il programma prosegue con la tavola rotonda dalle 16 alle ...

"Dietro le quinte" a Monza: "Con energia e idee, arte e turismo rinascono" Il Giorno GfV, Adriana Volpe, “ho fatto di tutto per Sonia Bruganelli la conosciamo tutti per essere una nota donna del mondo dello spettacolo, anche se in questi anni ha sempre lavorato dietro le quinte. Ad ogni modo, di lei si sa che è la ...

"Dietro le quinte" a Monza: "Con energia e idee, arte e turismo rinascono" Grandi nomi del giornalismo italiano, dell'industria discografica e della promozione del territorio in Villa Reale a Monza. "Dietro le quinte" è il titolo della due giorni di confronti e dibattiti org ...

Si tratta di una straordinaria opportunità offerta a visitatori e turisti per scoprire il "le" della macchina dello spettacolo di un teatro che proprio quest'anno compie 180 anni ...Grandi nomi del giornalismo italiano, dell'industria discografica e della promozione del territorio in Villa Reale a Monza. "le" è il titolo della due giorni di confronti e dibattiti organizzata dal Gruppo Monrif . Dopo gli incontri di questa mattina, il programma prosegue con la tavola rotonda dalle 16 alle ...Sonia Bruganelli la conosciamo tutti per essere una nota donna del mondo dello spettacolo, anche se in questi anni ha sempre lavorato dietro le quinte. Ad ogni modo, di lei si sa che è la ...Grandi nomi del giornalismo italiano, dell'industria discografica e della promozione del territorio in Villa Reale a Monza. "Dietro le quinte" è il titolo della due giorni di confronti e dibattiti org ...