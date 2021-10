Di Marzio: ”Al momento Osimhen è il primo attaccante in Italia” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Di Marzio: “Osimhen al momento è il primo attaccante in Italia. Coppa d’Africa? Mi preoccupano Manolas e Petagna” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore, pe rparlere del Napoli, di Osimhen, Mertens, Insigne, Spalletti ed altro. Queste le sue parole: SU MERTENS “Mertens dietro la punta al posto di Zielinski? Si dovrebbe tornare al 4-2-3-1. Fabian Ruiz? Lui è portato a sinistra che è il suo ruolo. Anguissa sta un po’ sul centrodestra e poi c’è bisogno di uno che corra e si inserisca, penso che Elmas potrebbe fare questo movimento tattico. -afferrma Di Marzio -E lo farebbe molto meglio sia di Zielinski che di Mertens. A partita inoltrata ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Di: “alè ilin. Coppa d’Africa? Mi preoccupano Manolas e Petagna” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di, allenatore, pe rparlere del Napoli, di, Mertens, Insigne, Spalletti ed altro. Queste le sue parole: SU MERTENS “Mertens dietro la punta al posto di Zielinski? Si dovrebbe tornare al 4-2-3-1. Fabian Ruiz? Lui è portato a sinistra che è il suo ruolo. Anguissa sta un po’ sul centrodestra e poi c’è bisogno di uno che corra e si inserisca, penso che Elmas potrebbe fare questo movimento tattico. -afferrma Di-E lo farebbe molto meglio sia di Zielinski che di Mertens. A partita inoltrata ...

