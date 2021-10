Deutsche Bank, stop cash allo sportello. Tagli alle filiali Rumors: ipotesi Mediocredito per il marchio Mps (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una sforbiciata ulteriore delle 266 filiali e lo stop del cash agli sportelli che finirà per Tagliare i ponti con la clientela microretail. Di converso, maggiori servizi per i grandi patrimoni e le imprese, una rete sul territorio focalizzata sulla clientela affluent e più spinta al credito al consumo. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una sforbiciata ulteriore delle 266e lodelagli sportelli che finirà perare i ponti con la clientela microretail. Di converso, maggiori servizi per i grandi patrimoni e le imprese, una rete sul territorio focalizzata sulla clientela affluent e più spinta al credito al consumo. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : Deutsche Bank, stop al cash allo sportello. Tagli alle filiali in Italia - Pippoo89 : @Corriere Ma è la stessa Angela Merkel che intimò a Deutsche bank di vendere i nostri BTP, innescando la crisi del… - 29luglio1971 : RT @Lara86124487: Reiner Fuellmich l'Europa è finanziariamente al collasso,i governi stanno uccidendo la gente perché non sono in grado di… - bluerating_com : RT @bluerating_com: Deutsche Bank, due super ingressi per il private - peppo63_paolo : @Striscia @marcocc Che C...o dici! la Deutsche Bank che ha finanziato i talebani non lo dici? informati chi recicla… -