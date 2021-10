“Detto Fatto”: torta di mele con crema frangipane di Valentina Gigli (Di venerdì 8 ottobre 2021) La tutor Valentina Gigli, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2, Detto Fatto, ha proposto la torta di mele. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti Frolla: 250 g farina 00, 150 g burro, 100 g zucchero a velo, 2 tuorli, vaniglia crema: 250 g burro morbido, 250 g zucchero, 250 g farina manitoba, 250 g farina di mandorle, 140 g farina 00, 4 uova, 4 mele, estratto di mandorle amare, zucchero di canna Procedimento Frolla: in una ciotola, o in planetaria, lavoriamo il burro morbido a pezzetti insieme alla farina, in modo da ottenere un composto sabbioso. Aggiungiamo, quindi, lo zucchero a velo (e non semolato) e mescoliamo ancora. Uniamo i tuorli e profumiamo con la ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 8 ottobre 2021) La tutor, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2,, ha proposto ladi. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti Frolla: 250 g farina 00, 150 g burro, 100 g zucchero a velo, 2 tuorli, vaniglia: 250 g burro morbido, 250 g zucchero, 250 g farina manitoba, 250 g farina di mandorle, 140 g farina 00, 4 uova, 4, estratto di mandorle amare, zucchero di canna Procedimento Frolla: in una ciotola, o in planetaria, lavoriamo il burro morbido a pezzetti insieme alla farina, in modo da ottenere un composto sabbioso. Aggiungiamo, quindi, lo zucchero a velo (e non semolato) e mescoliamo ancora. Uniamo i tuorli e profumiamo con la ...

