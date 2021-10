Dentro le scuole in Afghanistan: il fotoreportage su The Post Internazionale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Milioni di ragazze adolescenti in tutto l’Afghanistan aspettano invano da settimane di poter rientrare a scuola, a differenza dei loro compagni. Dal ritorno al potere dei talebani, bambini e bambine dai 7 ai 12 anni hanno potuto riprendere le lezioni, mentre le classi superiori restano interdette alle studentesse e risultano accessibili solo ai ragazzi. Nonostante le rassicurazioni dell’allora portavoce talebano Zabihullah Mujahid, oggi vice ministro dell’Informazione e della Cultura, che il 15 agosto – all’indomani della presa di Kabul – si era impegnato a «consentire alle donne di lavorare e studiare», il mese scorso l’amministrazione afghana ha annunciato la necessità di garantire «un contesto didattico sicuro» prima di poter riammettere in aula le alunne. Credit: BULENT KILIC / AFPLa decisione ha provocato una serie di manifestazioni davanti agli istituti, tutte ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Milioni di ragazze adolescenti in tutto l’aspettano invano da settimane di poter rientrare a scuola, a differenza dei loro compagni. Dal ritorno al potere dei talebani, bambini e bambine dai 7 ai 12 anni hanno potuto riprendere le lezioni, mentre le classi superiori restano interdette alle studentesse e risultano accessibili solo ai ragazzi. Nonostante le rassicurazioni dell’allora portavoce talebano Zabihullah Mujahid, oggi vice ministro dell’Informazione e della Cultura, che il 15 agosto – all’indomani della presa di Kabul – si era impegnato a «consentire alle donne di lavorare e studiare», il mese scorso l’amministrazione afghana ha annunciato la necessità di garantire «un contesto didattico sicuro» prima di poter riammettere in aula le alunne. Credit: BULENT KILIC / AFPLa decisione ha provocato una serie di manifestazioni davanti agli istituti, tutte ...

