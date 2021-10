(Di venerdì 8 ottobre 2021) E' assurdo che una persona che si è macchiata di un reato così grave possa tornaredopo soli 10 anni e poi ci sono persone che per fattispecie meno drammatiche restano dietro le sbarre per molto più tempo, dice ilcontessa uccisa L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : Delitto dell’Olgiata, torna libero dopo 10 anni l’assassino di Alberica Filo della Torre. Il figlio della contessa:… - FirenzePost : Delitto Olgiata: già libero il maggiordomo colpevole di omicidio, le proteste del figlio della vittima - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Delitto dell’Olgiata, torna libero dopo 10 anni l’assassino di Alberica Filo della Torre. Il figlio della contessa: “L… - JJ1897JJ : RT @fattoquotidiano: Delitto dell’Olgiata, torna libero dopo 10 anni l’assassino di Alberica Filo della Torre. Il figlio della contessa: “L… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Delitto dell’Olgiata, torna libero dopo 10 anni l’assassino di Alberica Filo della Torre. Il figlio della contessa: “L… -

Ultime Notizie dalla rete : Delitto Olgiata

... che diventerà esecutiva lunedì, dell'uomo colpevole dell'omicidio della madre, la contessa Alberica Filo Della Torre avvenuto nel quartiere romano dell'nel 1991. In totale il maggiordomo ...Giuseppe Scarpa per 'il Messaggero' Manuel Winston Reyes Manuel Winston Reyes è ormai un uomo libero. Il filippino, maggiordomo, assassino di Alberica Filo Della Torre conta le ore che lo separano ...E' assurdo che una persona che si è macchiata di un reato così grave possa tornare libero dopo soli 10 anni e poi ci sono persone che per fattispecie meno drammatiche restano dietro le sbarre per molt ...Condannato a 16 anni in primo grado, il prossimo 11 ottobre il maggiordomo responsabile del delitto dell'Olgiata tornerà in libertà ...