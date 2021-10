Delitto dell' Olgiata | dopo dieci anni torna libero il killer della contessa Filo della Torre

(Di venerdì 8 ottobre 2021) commenta Lunedì uscirà dal carcere Manuel Winston Reyes , condannatofa per l'uccisioneAlbericaavvenuta nel luglio 1991 nella villa all'. A trent'...

...e inquadrato dall'accusa quale mandante del; e il 53enne Pierluigi Barbieri , alias lo Zingaro, di origine cervese ma negli ultimi tempi residente nel Reggiano e sicario reo - confesso'...Leggi Anche Il'Olgiata, dopo la sentenza d'appello parla il figlio della Contessa: 'Voglio tutta la verità su mia madre' 'Assassino incastrato grazie a mio padre' - Reyes 'è stato ...Amaro il commento del figlio della vittima: "Sapere che per un omicidio si scontano solo dieci anni è aberrante, Reyes non si è mai pentito" ...Lupino rischia il processo per le armi con cui uccise il cane del fidanzato della Novak. Lo stesso giorno sarà davanti alla corte per l’omicidio ...