Delitto Cerciello Rega | è morto Sergio Brugiatelli | era il testimone chiave dell’omicidio del carabiniere

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Èdel vicebrigadiere dei carabinieri Marco. Il decesso risale al 26 settembre scorso.aveva 49 anni. Parla il legale della famigliaCome riporta l’Adnkronos, l’avvocato Andrea Volpini, legale della famiglia, in una nota spiega: «Contrariamente a quanto diffuso da alcuni media,non è stato trovatoin casa, ma è deceduto il 26 settembre scorso, in una clinica privata dove era ricoverato da qualche tempo per una grave forma di tumore che lo aveva colpito mesi fa». LEGGI ANCHE Omicidio, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Delitto Cerciello

...capacità di tramandare i valori che hanno guidato nella sua vita il vice brigadiere MarioRega" ha concluso. La morte del testimone chiave non configura un giallo. La dinamica dele ...OmicidioRega, il carabiniere ucciso a Roma - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Il 49enne fu inquadrato anche da una telecamera di sorveglianza in sella alla sua bicicletta e ...Fu lui a chiamare i carabinieri nella notte tra il 25 e il 26 luglio del 2019 quando il sottufficiale fu assassinato dagli americani Lee Elder e da Gabriel Natale Hjorth ...Sergio Brugiatelli, testimone chiave dell'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. L'uomo, come riporta Leggo, è morto nel silenzio più assoluto. Per il decesso, ...