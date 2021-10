Delio Rossi su Vlahovic: «Fossi nella Fiorentina lo venderei il prima possibile» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nell’intervista esclusiva rilasciata a Calcionews, Delio Rossi ha anche detto la sua sulla questione Vlahovic e ha dato un consiglio alla Fiorentina Intervistato in esclusiva da Calcionews, Delio Rossi ha parlato della questione Vlahovic, ormai in rottura con la Fiorentina. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE «Io parlo di questioni tecniche, non posso parlare di cose che fanno altri e non so cosa passi nella testa dei dirigenti che fanno un comunicato. Quando tu hai un giocatore che ha fatto non bene, benissimo, fermo restando che prima dell’arrivo di Prandelli non aveva fatto così bene, quindi è esploso da 5-6 mesi. E’ un giocatore futuribile, un giocatore moderno. Per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nell’intervista esclusiva rilasciata a Calcionews,ha anche detto la sua sulla questionee ha dato un consiglio allaIntervistato in esclusiva da Calcionews,ha parlato della questione, ormai in rottura con la. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE «Io parlo di questioni tecniche, non posso parlare di cose che fanno altri e non so cosa passitesta dei dirigenti che fanno un comunicato. Quando tu hai un giocatore che ha fatto non bene, benissimo, fermo restando chedell’arrivo di Prandelli non aveva fatto così bene, quindi è esploso da 5-6 mesi. E’ un giocatore futuribile, un giocatore moderno. Per ...

Advertising

gilnar76 : Delio Rossi sul tallone d’Achille della Juve: «Ha il centrocampo peggiore» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - LALAZIOMIA : Delio Rossi: «Il Napoli non mi sorprende. La Juve ha un problema» - Calcio News 24 - junews24com : Delio Rossi sul tallone d'Achille della Juve: «Ha il centrocampo peggiore» - - CalcioNews24 : #DelioRossi: «Il #Napoli non mi sorprende. La #Juve ha un problema. Scudetto? Due più forti» – ESCLUSIVA - 68Cliffs : @nuttorius @IntrisoRoma @CalcioFinanza No si basa molto sui precedenti. Non mi pare che abbia un passato impeccabil… -