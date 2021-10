Delia Duran | chi è la moglie di Alex Belli dopo Katarina Raniakova | “Non può avere figli”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Venezuelana, 33 anni, attrice e modella dal fisico statuario. Nusat del VallePerez, conosciuta come, è ladi, attore noto al grande pubblico per il suo ruolo nella fiction Centovetrine e neo concorrente del Grande Fratello Vip 2021. I due hanno partecipato a Temptation Island Vip 2019 e sono convolati a nozze il 26 giugno del 2021 nelle stessa tenuta sul lago di Como dove, come hanno dichiarato al settimanale Chi di Alfonso Signorini, era iniziato il loro amore due anni prima. La 33enne è nata a Merida, in Venezuela. Si è avvicinata alla recitazione sin da piccola, iniziando a comparire in alcune telenovelas girate nel suo Paese. Contemporaneamente, però, avrebbe anche studiato marketing perché coltivava il sogno di diventare manager. Arrivata in ...