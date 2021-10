Delega fiscale, telefonata Draghi-Berlusconi (Di venerdì 8 ottobre 2021) telefonata fra il premier Mario Draghi e il leader azzurro Silvio Berlusconi. Al centro del colloquio telefonico il fisco e la ripresa italiana. A darne notizia è Palazzo Chigi in una nota. “Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto un lungo e cordiale colloquio telefonico con il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante il quale è stato condiviso il percorso avviato sulla Delega per la riforma fiscale e si è discusso delle prospettive legate alla ripresa economica in atto”, recita la nota di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 ottobre 2021)fra il premier Marioe il leader azzurro Silvio. Al centro del colloquio telefonico il fisco e la ripresa italiana. A darne notizia è Palazzo Chigi in una nota. “Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto un lungo e cordiale colloquio telefonico con il Presidente di Forza Italia, Silvio, durante il quale è stato condiviso il percorso avviato sullaper la riformae si è discusso delle prospettive legate alla ripresa economica in atto”, recita la nota di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

