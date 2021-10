Decreto riaperture: cosa cambia in meglio per spettacolo, sport e cultura (Di venerdì 8 ottobre 2021) . Dall’11 ottobre l’Italia tornerà quasi alla normalità Non è il ritorno alla normalità piena in Italia, ma gli somiglia molto. Il Decreto riaperture approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri dopo settimane di discussioni e con il parere favorevole del Cts, significa una boccata di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) . Dall’11 ottobre l’Italia tornerà quasi alla normalità Non è il ritorno alla normalità piena in Italia, ma gli somiglia molto. Ilapprovato all’unanimità dal Consiglio dei ministri dopo settimane di discussioni e con il parere favorevole del Cts, significa una boccata di L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

borghi_claudio : Leggo perplesso i giornali di domani in cui si dice come se fosse una notizia che 'anche i ministri leghisti votano… - TgLa7 : ??Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sulle #riaperture e #capienze - AlbeNespoli : RT @simonespetia: A me questa cosa contenuta nel decreto riaperture sembra enorme. E pericolosa. - Sabrina81853874 : RT @simonespetia: A me questa cosa contenuta nel decreto riaperture sembra enorme. E pericolosa. - Esterin62237737 : RT @borghi_claudio: Leggo perplesso i giornali di domani in cui si dice come se fosse una notizia che 'anche i ministri leghisti votano il… -