Decreto Capienze in CdM: cinema al 100%, riaprono le discoteche. Le novità (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Consiglio dei Ministri, riunitosi per la seconda volta questa settimana dopo la riunione sulla riforma fiscale, ha approvato nella serata del 7 ottobre 2021 il cosiddetto "Decreto Capienze", il Decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali". Le nuove disposizioni entreranno in vigore l'11 ottobre 2021. Il nuovo Decreto ha disposto la revisione della capienza di cinema, teatri e stadi, e ha finalmente disposto la riapertura delle discoteche, se pur con una capienza ridotta al 50% al chiuso. Il Decreto arriva dopo il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico scientifico nei giorni scorsi all'aumento ...

