De Luca | “Campania vaccinata all’80% | l’Italia riapre senza lockdown”

Regione Campania, il presidente Vincenzo De Luca fa il punto della situazione Covid a livello locale e nazionale nella conferenza stampa di oggi. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha presentato così la conferenza stampa di oggi: "Facciamo il punto della situazione sul coronavirus, su campagna vaccinale e Green Pass, sugli importanti fatti della settimana e sulle misure che stiamo mettendo in campo per la ripresa dell'economia e la creazione di lavoro". Cosa succede nella scuola: "Nella scuola non registriamo ad oggi emergenze ed è passato quasi un mese dalla riapertura. Auguriamoci che continui così per i prossimi mesi. Sull'aumento degli autobus destinati al trasporto scolastico siamo la Regione che ha avuto l'incremento ...

