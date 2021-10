David, rapito a Padova: trovato in Romania, il padre posta foto social (Di venerdì 8 ottobre 2021) La scomparsa per piccolo e si fa incastrare. Si è risolta nella serata di ieri, a quanto parte, la vicenda del piccolo rapito a Padova, della quale si era interessata anche la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’, seguendo il corso degli eventi e rilanciando l’appello della mamma del piccolo. David – questo il nome del bambino che ha 5 anni, è stato infatti ritrovato in Romania, dove era stato portato proprio dal padre. Stando a quanto scrive sui social network la trasmissione di Raitre, “il piccolo è in sicurezza in un centro di assistenza”. padre e figlio sono stati appunto rintracciati ieri sera dalla polizia locale in Romania. Il genitore, probabilmente pensando di averla ormai fatta franca, aveva ... Leggi su ck12 (Di venerdì 8 ottobre 2021) La scomparsa per piccolo e si fa incastrare. Si è risolta nella serata di ieri, a quanto parte, la vicenda del piccolo, della quale si era interessata anche la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’, seguendo il corso degli eventi e rilanciando l’appello della mamma del piccolo.– questo il nome del bambino che ha 5 anni, è stato infatti riin, dove era stato portato proprio dal. Stando a quanto scrive suinetwork la trasmissione di Raitre, “il piccolo è in sicurezza in un centro di assistenza”.e figlio sono stati appunto rintracciati ieri sera dalla polizia locale in. Il genitore, probabilmente pensando di averla ormai fatta franca, aveva ...

Advertising

CAGLIARILIVEAPP : Ritrovato David, il bimbo rapito a Padova. Era su un treno in Romania - infoitinterno : Ritrovato David, il bambino di 5 anni rapito dal padre a Padova - infoitinterno : Ritrovato su un treno il piccolo David, il bimbo di 5 anni rapito dal padre con un commando - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Bambino rapito dal padre a Padova, David ritrovato a bordo di un treno in Romania - annalisap1974 : RT @Corriere: Ritrovato in Romania David, il bambino rapito dal padre a Padova -