David, il bambino rapito dal padre a Padova è stato ritrovato in Romania (Di venerdì 8 ottobre 2021) David, il bambino di 5 anni rapito dal padre a Padova qualche giorno fa, è stato ritrovato In Romania. Uomo e figlio sarebbero stati rintracciati dalla polizia locale. E’ stato ritrovato in Romania, David il bambino rapito dal padre qualche giorno fa a Padova E’ stato ritrovato David, il bambino di 5 anni rapito martedì scorso a Padova dal padre, un romeno, che con tre complici l’aveva strappato dalle braccia della madre per poi fuggire. Secondo le prime informazioni, l’uomo e il figlio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021), ildi 5 annidalqualche giorno fa, èIn. Uomo e figlio sarebbero stati rintracciati dalla polizia locale. E’inildalqualche giorno fa aE’, ildi 5 annimartedì scorso adal, un romeno, che con tre complici l’aveva strappato dalle braccia della madre per poi fuggire. Secondo le prime informazioni, l’uomo e il figlio ...

