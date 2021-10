DAP | 45 assistenti informatici | rinvio prove preselettive

(Di venerdì 8 ottobre 2021) ... indetto con provvedimento del Direttore generale del 15 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana " 4 a Serie speciale " n. 100 del 29 dicembre 2020. In ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : DAP assistenti

gnewsonline.it

Nel sito del ministero della Giustizia è stato pubblicato l'avviso relativo al rinvio della pubblicazione del calendario delle prove preselettive riguardanti il concorso pubblico, per esami, a n. 45 ...Nel sito del ministero della Giustizia sono pubblicati due avvisi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria " Direzione Generale del Personale e delle Risorse, relativi al concorso per 142 ...La Pietra (FdI): da anni in atto smantellamento politiche sicurezza carceri. Draghi commissari DAP “Guai ad addossare sugli agenti della ...