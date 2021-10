Dalle discoteche agli stadi | dai cinema ai musei Ecco le nuove regole

(Di venerdì 8 ottobre 2021) In Italia l’80 per cento della popolazione è stata vaccinata, la riapertura delle scuole non ha generato il temuto aumento dei contagi, la curva dell’epidemia continua a scendere e da lunedì tutte le regioni saranno bianche (sono quattro quelle a rischio moderato: Basilicata, le province autonome di Trento e Bolzano e la Valle d'Aosta). Tutto ciò ha convinto il governo ad allentare ulteriormente le restrizioni. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che aumenta le capienze nei luoghi di cultura e sport e nelle. Cosa cambierà dal prossimo 11 ottobre?All'interno deie dei luoghi di cultura il Cdm ha deciso di eliminare la norma che prevede l'obbligo del "rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro" per i visitatori. Non ci saranno nemmeno restrizioni sulla capienza massima ...

... limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinatodisposizioni di cui al ... sport e, nella bozza del decreto che andrà in cdm ci sono anche norme sul revenge porn, ...Le nuove misure -prime fonti - entreranno in vigore dal prossimo 15 ottobre .aperte: le nuove regole su cinema, teatri e stadi Nella bozza del dl Riaperture , l'esecutivo sta ...Il nuovo decreto legge ha dunque stabilito per le discoteche al chiuso il 50% della capiena massima, escludendo dalla percentuale il personale dipendente, mentre per i locali da ballo all’aperto ...Diventa autore di Diritto.it Scopri di più! Ti potrebbe interessare anche Green pass e profili di legittimità costituzionale di Paolo Gentilucci 9 agosto 2021 Green pass: in quali sanzioni si può inco ...