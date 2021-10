Dalla maglietta firmata da Baggio alla cartolina inviata al padre, la mostra dedicata all'eroe di Spagna 1982 è un vero capolavoro con un'... (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Campioni del Mondo" titolò a tutta pagina La Gazzetta dello Sport il giorno dopo ed è proprio la prima pagina della Rosea del 12 luglio 1982 ad accogliere i visitatori nelle meravigliose sale del ... Leggi su ildolomiti (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Campioni del Mondo" titolò a tutta pagina La Gazzetta dello Sport il giorno dopo ed è proprio la prima pagina della Rosea del 12 luglioad accogliere i visitatori nelle meravigliose sale del ...

Advertising

elinonloso : Triliardi di follower e il reggiseno sempre fuori dalla maglietta per non far mai mancare un pizzico di sciatteria - margotmendesfk : @schistadchrisss 1. quella me la regali 2. lo sei, a prescindere dalla maglietta - _onlyxbrave__ : Oggi avevo la maglia di lou e una ragazza a scuola in corridoio mi ha detto 'Hai una maglietta stupenda, arrivo da… - Silvana54972133 : @patty75443750 Sono due giorni che c e la bora da noi siamo passati dalla maglietta fine al pail abbiamo avuto anch… - lixhyunniee : il padre si alza, guarda il disegno, lo strappa e alza la bambina dalla maglietta con sguardo furioso, hyunjin si a… -