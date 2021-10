Dal Marocco alla Luiss. Di Maio lancia il primo progetto della fondazione Med-Or (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il futuro dell’Europa dipende dall’Africa. In mezzo il Mediterraneo, luogo di incontro e scambio, ma anche centro di nuove tensioni e sfide, da affrontare “insieme”. È il quadro descritto dal ministro Luigi Di Maio, che oggi a Roma ha preso parte all’avvio della prima iniziativa targata Med-Or, la fondazione presieduta da Marco Minniti, lanciata da Leonardo per creare “un dialogo aperto e costruttivo con i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente”. A tale scopo la fondazione ha messo in campo una partnership con l’Università Luiss Guido Carli e la Mohammed VI Polytechnic University di Rabat, finalizzata a rafforzare la cooperazione in ambito scientifico e accademico tra i due atenei. TRE BORSE DI STUDIO Al centro dell’accordo ci sono tre borse di studio, oggi ricevute da altrettanti ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il futuro dell’Europa dipende dall’Africa. In mezzo il Mediterraneo, luogo di incontro e scambio, ma anche centro di nuove tensioni e sfide, da affrontare “insieme”. È il quadro descritto dal ministro Luigi Di, che oggi a Roma ha preso parte all’avvioprima iniziativa targata Med-Or, lapresieduta da Marco Minniti,ta da Leonardo per creare “un dialogo aperto e costruttivo con i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente”. A tale scopo laha messo in campo una partnership con l’UniversitàGuido Carli e la Mohammed VI Polytechnic University di Rabat, finalizzata a rafforzare la cooperazione in ambito scientifico e accademico tra i due atenei. TRE BORSE DI STUDIO Al centro dell’accordo ci sono tre borse di studio, oggi ricevute da altrettanti ...

