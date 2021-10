Dal 9 ottobre il nuovo iLab Chimica del MuseoScienza di Milano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ci sarà anche il casco da gara di Valentino Rossi a fare da testimonial nel rinnovato iLab Chimica del Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano, aperto al pubblico da ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ci sarà anche il casco da gara di Valentino Rossi a fare da testimonial nel rinnovatodel Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia "Leonardo da Vinci" di, aperto al pubblico da ...

Advertising

reportrai3 : I soldi dei malati versati per i viaggi al Santuario della Madonna di Lourdes distratti per acquistare abiti, pacch… - Link4Universe : Esce tra pochissimo (già ora in preorder su amazon) un nuovo libro che ho scritto insieme a Luca Perri e con disegn… - ItalianNavy : Dal 8 al 10 ottobre la #MarinaMilitare sarà al @MakerFaireRome. Al centro di scienza, tecnologia e innovazione per… - BeholderITA : RT @Marcell77640487: Ma non farebbero prima i malati psichiatrici al Governo ad ammettere che col #greenpass per il lavoro hanno fatto semp… - Rosella60078962 : RT @VoxNewsInfo2: : In arrivo la deroga: dal 15 ottobre ‘green pass’ obbligatorio solo per italiani, immigrati esentati n -