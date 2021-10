Dal 18 al 20 ottobre negli UCI Cinemas arriva Il Migliore. Marco Pantani (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nelle multisale del Circuito arriva un viaggio inedito nella vita del grande ciclista, tra materiali d’archivio pubblici e privati, conversazioni intime con i familiari e gli amici più cari, sullo sfondo della sua amata Cesenatico Nelle multisale del circuito UCI Cinemas dal 18 al 20 ottobre arriva Il Migliore. Marco Pantani, il film diretto da Paolo Santolini, prodotto da Okta Film con Rai Cinema, in collaborazione con Fondazione Marco Pantani e distribuito al cinema da Nexo Digital. Il lungometraggio racconta dall’interno, con tenerezza ed empatia, l’avventura umana e sportiva del mitico ciclista che ha fatto sognare l’Italia, scalando le montagne con “il cuore nelle gambe e la forza di un leone”. Il lungometraggio sarà proiettato ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nelle multisale del Circuitoun viaggio inedito nella vita del grande ciclista, tra materiali d’archivio pubblici e privati, conversazioni intime con i familiari e gli amici più cari, sullo sfondo della sua amata Cesenatico Nelle multisale del circuito UCIdal 18 al 20Il, il film diretto da Paolo Santolini, prodotto da Okta Film con Rai Cinema, in collaborazione con Fondazionee distribuito al cinema da Nexo Digital. Il lungometraggio racconta dall’interno, con tenerezza ed empatia, l’avventura umana e sportiva del mitico ciclista che ha fatto sognare l’Italia, scalando le montagne con “il cuore nelle gambe e la forza di un leone”. Il lungometraggio sarà proiettato ...

Advertising

reportrai3 : I soldi dei malati versati per i viaggi al Santuario della Madonna di Lourdes distratti per acquistare abiti, pacch… - Link4Universe : Esce tra pochissimo (già ora in preorder su amazon) un nuovo libro che ho scritto insieme a Luca Perri e con disegn… - ItalianNavy : Dal 8 al 10 ottobre la #MarinaMilitare sarà al @MakerFaireRome. Al centro di scienza, tecnologia e innovazione per… - Daniela192601 : RT @FmMosca: DAL 15 OTTOBRE *** FERMO TOTALE *** ??No ristoranti ??No BAR ??No AUTO ??Spesa al limite (solo cibo) ??No quotidiani ??No siga… - wallyva1 : @gira_marco Mio figlio, assunto a tempo determinato per 2 mesi, va di tampone già dal primo di ottobre. Mangia sta… -