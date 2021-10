Da Pelé a Ronaldo a Neymar, DAZN lancia la serie sui migliori brasiliani della storia (Di venerdì 8 ottobre 2021) DAZN lancia la serie DAZN Originals “Neymar Jr. and The Line of Kings” in esclusiva il 10 ottobre su DAZN, in Italia e in tutto il mondo. Questa serie, intima ed emozionante racconta, anche grazie a interviste esclusive, la storia del grande calcio brasiliano degli ultimi 70 anni, di cui Neymar è il secondo calciatore per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021)laOriginals “Jr. and The Line of Kings” in esclusiva il 10 ottobre su, in Italia e in tutto il mondo. Questa, intima ed emozionante racconta, anche grazie a interviste esclusive, ladel grande calcio brasiliano degli ultimi 70 anni, di cuiè il secondo calciatore per L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Da Pelé a Ronaldo a Neymar, DAZN lancia la serie sui migliori brasiliani della storia: DAZN lan… - CalcioFinanza : Da Pelé a Zico, da Ronaldo a Neymar, DAZN lancia la serie sui migliori brasiliani della storia… - sufyc10 : My Top 5 of all time: 1. Cristiano Ronaldo ???? 2. Lionel Messi ???? 3. Pele ???? 4. Diego Maradona ???? 5. Ronaldinho ???? - VedavitD : @Valv3rdeGOAT Messi Ronaldo Pele Maradona Iniesta - winchesterhawk : RT @mbenson6: Ricardo Pepi > Messi + Ronaldo + Pele -

Ultime Notizie dalla rete : Pelé Ronaldo Marco Amelia: "Che sf*ga giocare negli anni di Buffon" / 'Su Calciopoli dico che...' Edmundo: "Ronaldo poteva morire in campo"/ "La finale? Dovevo giocare io ma poi..." Contrariamente a quanto dicono in molti invece, ha sostenuto che Calciopoli più che unire l'Italia ha ...

Lilian Thuram/ 'Razzismo, Pelè doveva fare di più e i calciatori bianchi...' Edmundo: "Ronaldo poteva morire in campo"/ "La finale? Dovevo giocare io ma poi..." Ecco dunque le parole con cui Lilian Thuram ha preso una posizione molto chiara nei confronti di Pelé : 'Lui è un ...

Ecco perché Cristiano Ronaldo ha già superato Pelé Corriere dello Sport Edmundo: "poteva morire in campo"/ "La finale? Dovevo giocare io ma poi..." Contrariamente a quanto dicono in molti invece, ha sostenuto che Calciopoli più che unire l'Italia ha ...Edmundo: "poteva morire in campo"/ "La finale? Dovevo giocare io ma poi..." Ecco dunque le parole con cui Lilian Thuram ha preso una posizione molto chiara nei confronti di: 'Lui è un ...