Da Mosca a Bucarest. L’Europa filo No Vax riaccende la pandemia. Terapie intensive sature in Romania. In Russia oltre 900 morti al giorno

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tesi al limite del ridicolo se non del tutto negazioniste, scelte discutibili specie in fatto di vaccini e tanta inazione da parte dei Governi. Questo l’incredibile mix che dopo un anno e mezzo diil mondo pensava di essersi lasciato alle spalle ma che, invece, si scopre essere ancora presente nell’Est Europa dove in questi giorni si sta abbattendo con grande veemenza la quarta ondata del Covid-19. Dallaalla Bulgaria, passando per la, arrivano numeri sconcertanti su ammalati e decessi che nel resto d’Europa si erano visti solo durante la prima ondata (qui la mappa mondiale). Un’emergenza senza precedenti che vede in grande affanno proprio quei Paesi che, sottovalutando la, hanno guardato ai vaccini con grande scetticismo e ora, mentre gran parte del mondo vede la luce in fondo al ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mosca Bucarest

LA NOTIZIA

è preoccupata per l'andamento della pandemia e per il basso tasso di persone immunizzate.ha le terapie intensive piene. Le cose non vanno meglio in Bulgaria dove si registra il più ...La quarta ondata sta travolgendo pezzi dell'Est Europa, ad iniziare da, aggredendo i Paesi dove i tassi di vaccinazione sono più bassi. Arrivando ad affondare l'esecutivo diproprio ...Tesi al limite del ridicolo se non del tutto negazioniste, scelte discutibili specie in fatto di vaccini e tanta inazione da parte dei Governi. Questo ...Piena capienza per i luoghi di cultura come cinema e teatri, 75% per gli stadi e 50% per le discoteche: lo ha deciso ieri il Cdm, superando le indicazioni del Cts. Oggi la cabina di regia, con l'uffic ...