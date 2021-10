Da Donnarumma a Bonucci: quando i tifosi si sentono traditi (Di venerdì 8 ottobre 2021) I tifosi del Milan si sono sentiti traditi da Gianluigi Donnarumma, anche se non c'è solo lui. La Gazzetta dello Sport cita vari casi Leggi su pianetamilan (Di venerdì 8 ottobre 2021) Idel Milan si sono sentitida Gianluigi, anche se non c'è solo lui. La Gazzetta dello Sport cita vari casi

Advertising

AndreaBricchi77 : Donnarumma si comporta in modo squallido verso tifosi e squadra che l'ha lanciato, per due soldi in più, poi provoc… - infoitsport : Da Donnarumma a Bonucci: quando i tifosi si sentono traditi - nottefonda17 : SE UNO TRA DONNARUMMA E BONUCCI VINCE IL PALLONE D’ORO MI DISATTIVO PER SEMPRE #BallonDor - Supraah78 : RT @__tdy_: GERARD MORENO GIORGIO CHIELLINI GIANLUIGI DONNARUMMA et pas MENDY ?????? NEYMAR ???? LUiS SUAREZ SIMON KJAER ?????? LEONARD… - __tdy_ : GERARD MORENO GIORGIO CHIELLINI GIANLUIGI DONNARUMMA et pas MENDY ?????? NEYMAR ???? LUiS SUAREZ SIMON KJAER ???… -