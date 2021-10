Da Caruso alle fiction: il giornalismo culturale a Napoli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Da Caruso alla fiction, come raccontiamo oggi Napoli? Martedì 12 ottobre alle 10.30, nella Sala degli Angeli dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, si terrà una conferenza sul tema del giornalismo culturale a Napoli. Il dibattito prenderà il via dalla proiezione del cortometraggio “L’eterno”, omaggio al tenore napoletano Enrico Caruso, per la regia di Giovanni Pelliccia. Interverranno Luigi Vicinanza, Presidente della fondazione Mav di Ercolano, Titta Fiore, Presidente della Film Commission Campania, Alfredo D’Agnese, giornalista e critico musicale e Mirella Armiero, Responsabile cultura de “Il Corriere del Mezzogiorno”. L’evento, organizzato dalla Scuola ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Daalla, come raccontiamo oggi? Martedì 12 ottobre10.30, nella Sala degli Angeli dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di, si terrà una conferenza sul tema del. Il dibattito prenderà il via dalla proiezione del cortometraggio “L’eterno”, omaggio al tenore napoletano Enrico, per la regia di Giovanni Pelliccia. Interverranno Luigi Vicinanza, Presidente della fondazione Mav di Ercolano, Titta Fiore, Presidente della Film Commission Campania, Alfredo D’Agnese, giornalista e critico musicale e Mirella Armiero, Responsabile cultura de “Il Corriere del Mezzogiorno”. L’evento, organizzato dalla Scuola ...

Advertising

SuperTennisTv : ???? Buona la prima per Salvatore Caruso a Indian Wells: sconfigge in 2 set Svajda 6-3 6-1 e avanza al secondo turno… - anteprima24 : ** Da #Caruso alle fiction: il giornalismo culturale a ##Napoli ** - ATPtennis2002 : RT @SuperTennisTv: ???? Buona la prima per Salvatore Caruso a Indian Wells: sconfigge in 2 set Svajda 6-3 6-1 e avanza al secondo turno dove… - Fprime86 : RT @SuperTennisTv: ???? Buona la prima per Salvatore Caruso a Indian Wells: sconfigge in 2 set Svajda 6-3 6-1 e avanza al secondo turno dove… - apicella57 : RT @SuperTennisTv: ???? Buona la prima per Salvatore Caruso a Indian Wells: sconfigge in 2 set Svajda 6-3 6-1 e avanza al secondo turno dove… -