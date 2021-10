“Cultura è futuro” | lunedì 11 ottobre la presentazione a Napoli della XVI edizione di Ravello Lab 2021

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “” è il titolosedicesimadiLab – Colloqui Internazionali che si svolgerà ada giovedì 14 a sabato 16. Due i panel: Paesaggiole e Aree Interne; Pianificazione strategica e progettazione integrata nel tempoRipartenza e l’impresa socio-le.11, alle 11.30, la conferenza stampa di, nella sala del Consiglio Metropolitano di Santa Maria la Nova. Interverranno: Alfonso Andria, presidente del Centro universitario europeo per i Benili e ComitatoLab; Alberto Bonisoli, presidente del Formez PA; Andrea Cancellato, presidente ...

Advertising

bancaditalia : Le #donne tendono a prendere le distanze da #pianificazione economica familiare e #denaro. Perché? Poco tempo a dis… - fordeborah5 : RT @bancaditalia: Le #donne tendono a prendere le distanze da #pianificazione economica familiare e #denaro. Perché? Poco tempo a disposizi… - MassimoZilio : RT @bancaditalia: Le #donne tendono a prendere le distanze da #pianificazione economica familiare e #denaro. Perché? Poco tempo a disposizi… - gkorps : RT @bancaditalia: Le #donne tendono a prendere le distanze da #pianificazione economica familiare e #denaro. Perché? Poco tempo a disposizi… - Agenparl : NOTA PER LE REDAZIONI - Banca d'Italia - Conferenza: Donne e cultura finanziaria. Un investimento per il futuro -… -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura futuro

Comune di Firenze

...e la comunicazione della scienza sono sempre più rilevanti per lo sviluppo di una...e qualche colpo di scena ACQUISTA Un anno di COVID - 19 Le scoperte principali della comunità ...La città che si trasforma, cambia e si evolve vista anche attraverso i giocattoli, che immortalano il presente o cercano di prevedere il. La Fondazione Ragghianti aderisce alla Giornata nazionale delle famiglie al museo , in programma domenica (10 ottobre), promuovendo l'ingresso gratuito per le famiglie e i bambini fino a 12 ...L'8 ottobre 2020 si insediava il presidente della Regione, nel pieno della pandemia. Un'intervista a tutto campo, dall'economia alla cultura ...Manfredonia (Foggia), 08/10/2021 – “Incontrare gli amici della Bottega degli Apocrifi è un tuffo emozionale nel recente passato, ma anche nel presente e mi auguro nel futuro della nostra città. Abbia ...