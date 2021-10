Cuadrado rifila una gomitata a Vina: Juventus-Roma entra già nel vivo [VIDEO] (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono in corso le partite di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, ma il pensiero è rivolto anche al ritorno del campionato di Serie A con il big match tra Juventus e Roma. Si è verificato un episodio durante Uruguay-Colombia che ha già infiammato l’ambiente. Al 63esimo si è verificato un episodio che ha fatto molto discutere. Il calciatore juventino Cuadrado ha rifilato una gomitata al Romanista Vina. Il colpo sembra volontario, ma l’arbitro ha deciso di punire il colombiano solo con il cartellino giallo. La partita si è conclusa sul risultato di 0-0. Que esto no haya sido roja para Cuadrado es increíble. Tremendo codazo a Matías Viña. pic.twitter.com/h6zdg5XZyL — Damian Pereyra (@Pereyradamian95) October 8, 2021 L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono in corso le partite di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, ma il pensiero è rivolto anche al ritorno del campionato di Serie A con il big match tra. Si è verificato un episodio durante Uruguay-Colombia che ha già infiammato l’ambiente. Al 63esimo si è verificato un episodio che ha fatto molto discutere. Il calciatore juventinohato unaalnista. Il colpo sembra volontario, ma l’arbitro ha deciso di punire il colombiano solo con il cartellino giallo. La partita si è conclusa sul risultato di 0-0. Que esto no haya sido roja paraes increíble. Tremendo codazo a Matías Viña. pic.twitter.com/h6zdg5XZyL — Damian Pereyra (@Pereyradamian95) October 8, 2021 L'articolo ...

Advertising

MatteoPedrosi : Prima rifila il colpo e poi si tuffa lui. Chi sarà mai? #Cuadrado #LoSpecialista - levrierog : RT @D10sAndrea: Confermo il mio giudizio di qualche giorno fa. Aspetta l'avversario, lo guarda, gli rifila una gomitata e si butta come se… - rosad24 : RT @D10sAndrea: Confermo il mio giudizio di qualche giorno fa. Aspetta l'avversario, lo guarda, gli rifila una gomitata e si butta come se… - AspaRoberto1969 : RT @MatteoPedrosi: Prima rifila il colpo e poi si tuffa lui. Chi sarà mai? #Cuadrado #LoSpecialista - Michele38670629 : RT @D10sAndrea: Confermo il mio giudizio di qualche giorno fa. Aspetta l'avversario, lo guarda, gli rifila una gomitata e si butta come se… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuadrado rifila Qatar 2022: Uruguay show, Bentancur ko. Cuadrado risponde a Sanabria Torna al successo l'Uruguay che dopo quattro gare nelle quali è rimasta a secco rifila un poker d'autore alla Bolivia. La doppietta di De Arrascaeta e i gol di Federico Valverde e Alvarez piegano gli ...

La classifica senza errori arbitrali: seconda giornata, prime sviste Manca però pure un'espulsione: Cuadrado rifila una manata a Mancuso , l'arbitro lo grazia. Errore determinante anche in Atalanta - Bologna: De Silvestri tocca il pallone con la mano in area, il ...

Uruguay, per Vina 90' contro la Colombia. E Cuadrado gli rifila una gomitata - VIDEO Pagine Romaniste Torna al successo l'Uruguay che dopo quattro gare nelle quali è rimasta a seccoun poker d'autore alla Bolivia. La doppietta di De Arrascaeta e i gol di Federico Valverde e Alvarez piegano gli ...Manca però pure un'espulsione:una manata a Mancuso , l'arbitro lo grazia. Errore determinante anche in Atalanta - Bologna: De Silvestri tocca il pallone con la mano in area, il ...