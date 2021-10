Cuadrado nella bufera: gomitata al romanista Viña. Poi la caduta. Il video (Di venerdì 8 ottobre 2021) nella nottata sono andate in scena le gare di Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Sudamerica. nell’attesissima gara tra Uruguay e Colombia (finita 0-0), con in campo tantissimi elementi della Serie A, proprio uno di essi, Juan Cuadrado, è stato protagonista in negativo. Lo juventino ha scatenato tantissime polemiche per una gomitata al romanista Matias Viña. Cuadrado si è liberato della marcatura dell’avversario con una gomitata all’altezza del collo del romanista, per poi rovinare a terra. Il colombiano non è stato espulso per l’accaduto, ma tra i commentatori non sono mancati i commenti fortemente critici per l’episodio. Nel video, si può notare l’episodio che ha causato tante polemiche. Que esto no haya sido roja para ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021)nottata sono andate in scena le gare di Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Sudamerica. nell’attesissima gara tra Uruguay e Colombia (finita 0-0), con in campo tantissimi elementi della Serie A, proprio uno di essi, Juan, è stato protagonista in negativo. Lo juventino ha scatenato tantissime polemiche per unaalMatiassi è liberato della marcatura dell’avversario con unaall’altezza del collo del, per poi rovinare a terra. Il colombiano non è stato espulso per l’accaduto, ma tra i commentatori non sono mancati i commenti fortemente critici per l’episodio. Nel, si può notare l’episodio che ha causato tante polemiche. Que esto no haya sido roja para ...

