Cristina Pellegrino | spoiler dell’attrice di Propaganda Live su una nota serie

Leggi su ck12

(Di venerdì 8 ottobre 2021)con una foto postata su Instagram annuncia che è sono in corso le riprese della nuova e attesa stagione(foto Instagram)è attrice del programma di successo in onda il venerdì su La7, condotto da Diego Bianchi “Zoro”. In queste ore è stata però anche autrice di unoche interessa a milioni di spettatori perché riguarda una delleitaliane di maggiore successo degli ultimi anni. Con un post su Instagram ha infatti annunciato che sono cominciate le riprese della quarta stagione di Boris, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. Dopo tre stagioni di successo e un film, René Ferretti, Stanis La ...