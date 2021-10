Cristiano Ronaldo, chiesta l’archiviazione per il caso stupro. Le ultime (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Tribunale di Las Vegas ha chiesto l’archiviazione dell’accusa di stupro mossa da un ex modella ai danni di Cristiano Ronaldo Il Tribunale di Las Vegas ha chiesto l’archiviazione del caso stupro riguardante Cristiano Ronaldo. La denuncia era stata presentata dall’ex modella Kathryn Mayorga che lo accusava di una violenza sessuale accaduta nel 2009 a Las Vegas. Per il magistrato Daniel Albregts, come riporta Calcio e Finanza, «l’accusa è in parte basata su documenti piratati di ‘Football leaks’ che non avrebbero dovuto essere in possesso della donna». Per il giudice l’avvocato di Mayorga ha agito in “malafede”. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Tribunale di Las Vegas ha chiestodell’accusa dimossa da un ex modella ai danni diIl Tribunale di Las Vegas ha chiestodelriguardante. La denuncia era stata presentata dall’ex modella Kathryn Mayorga che lo accusava di una violenza sessuale accaduta nel 2009 a Las Vegas. Per il magistrato Daniel Albregts, come riporta Calcio e Finanza, «l’accusa è in parte basata su documenti piratati di ‘Football leaks’ che non avrebbero dovuto essere in possesso della donna». Per il giudice l’avvocato di Mayorga ha agito in “malafede”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

