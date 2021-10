Covid | Zampa | ‘riapertura 100% cultura anche per impegno e rigore Pd’

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “È davvero una bella notizia che i luoghi dellatornino a spalancare le porte a tutti, ritrovando queldi capacità nell’accoglienza che la pandemia ci aveva tolto. Benele scelte adottate per gli stadi. In questo risultato c’è l’del ministro Franceschini in primo luogo, ma soprattutto la rigorosa e coerente linea sostenuta da tutti gli esponenti del Partito Democratico”. Lo afferma Sandra, della segreteria Pd, responsabile Salute. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

