Covid Toscana, Umbria e Liguria: Rt e incidenza, così il virus arretra (Di venerdì 8 ottobre 2021) Firenze, 8 ottobre 2021 - Il Covid arretra in Toscana, Umbria e Liguria . Lo dicono i dati delle ultime settimane. Le misure di contenimento e i vaccini hanno sicuramente avuto un ruolo importante in ... Leggi su lanazione (Di venerdì 8 ottobre 2021) Firenze, 8 ottobre 2021 - Ilin. Lo dicono i dati delle ultime settimane. Le misure di contenimento e i vaccini hanno sicuramente avuto un ruolo importante in ...

Advertising

GazzettadiSiena : Nella Asl Toscana Sud Est, sono 50 i nuovi positivi - SIENANEWS : Vaccino covid, in provincia oltre 700 terze dosi somministrate dalla Sud est - _collenews : COVID: IN TOSCANA OGGI (8 OTTOBRE) 275 NUOVI CASI POSITIVI (SU 17.515 TAMPONI) - infoitinterno : In Toscana 4 morti e 275 nuovi casi di Covid - AnsaToscana : Covid: Toscana, altri 4 morti nelle 24 ore, ricoveri -1,2%. I positivi totali attuali scendono sotto le 6.000 perso… -