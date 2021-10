Covid | scende l' incidenza e l' indice Rt è stabile Quattro regioni risultano però a rischio | ecco quali sono

(Di venerdì 8 ottobre 2021)giù ed Rt. Continua a diminuire l'settimanale dei casi diin Italia.a 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 - 3/10/2021) contro i 39 per 100.000 abitanti (20/09/...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, scende l'incidenza a 34. L'indice Rt stabile a 0,83. La scorsa settimana 39 ogni 100 mila abitanti. E' quant… - resilience9999 : RT @TgLa7: #Covid_19 : #Iss, scende incidenza a 34, Rt stabile a 0,83. La scorsa settimana era di 39 ogni 100mila abitanti - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Covid, scende l'incidenza a 34. L'indice Rt stabile a 0,83. La scorsa settimana 39 ogni 100 mila abitanti. E' quanto comp… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Covid, scende l'incidenza a 34. L'indice Rt stabile a 0,83. La scorsa settimana 39 ogni 100 mila abitanti. E' quanto comp… - Avvenire_Nei : Iss: l'incidenza scende a 34, l'Rt è stabile a 0,83 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scende

Continua quindi a diminuire l'incidenza settimanale dei casi dia livello nazionale chea 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 - 3/10/2021) contro i 39 per 100.000 abitanti (20/09/2021 - ...- E' il giorno dei dati settimanali delche saranno esaminati dalla cabina di regia che deciderà anche il possibile passaggio in fascia bianca della Sicilia. Continua a diminuire l'incidenza ...Lo riporta la sintesi del report dell'Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia. Le restanti 17 Regioni risultano classificate a rischio basso Cor ...Scende l'incidenza settimanale dei casi di Covid ma 4 regioni rimangono a rischio moderato. È quanto si legge nel report settimanale dell'Iss. Continua quindi a ...