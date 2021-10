Covid: Russia, 936 morti in 24h,massimo da inizio epidemia (Di venerdì 8 ottobre 2021) In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 936 decessi causati dal Covid - 19, il numero massimo in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia: lo riporta la Tass citando il centro operativo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Innelle ultime 24 ore sono stati registrati 936 decessi causati dal- 19, il numeroin un solo giorno dall'dell': lo riporta la Tass citando il centro operativo ...

