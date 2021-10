Covid, report governo: 8,4 milioni di over 12 ancora senza vaccino (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono ancora 8.393.051 gli italiani over 12 che non hanno ricevuto neanche una dose del vaccino anti - Covid. Si tratta del 15,54% della popolazione vaccinabile, secondo quanto emerge dal report ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono8.393.051 gli italiani12 che non hanno ricevuto neanche una dose delanti -. Si tratta del 15,54% della popolazione vaccinabile, secondo quanto emerge dal...

Advertising

Open_gol : Secondo lo studio, il 96% dei ricoverati in terapia intensiva avrebbe evitato il ricovero se si fosse immunizzato - MediasetTgcom24 : Covid, report governo: 8,4 milioni di over 12 ancora senza vaccino #covid - Open_gol : I numeri allarmanti dell'Istat sull'abbandono scolastico durante la pandemia - Giusepp17413380 : RT @Agenzia_Ansa: Sono ancora 8.393.051 gli italiani over 12 che non hanno ricevuto alcuna dose del vaccino anti-Covid. Si tratta del 15,54… - MassimoChiaram7 : RT @Aifa_ufficiale: È online il nuovo report sul monitoraggio degli anticorpi #monoclonali per il trattamento del #COVID19 ??I dati aggior… -