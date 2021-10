Covid, report governo: 8,4 milioni di italiani over 12 senza vaccino (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono ancora 8.393.051 gli italiani over 12 che non hanno ricevuto alcuna dose del vaccino anti-Covid. Si tratta del 15,54% della popolazione vaccinabile. È quanto emerge dal report settimanale della struttura del Commissario Francesco Figliuolo. Di questi, 2.987.859 sono ultracinquantenni, 3.996.994 nella fascia di età dei 20-49 anni e 1.408.268 in quella dei 12-19 anni. Nello specifico, la fascia in cui è più alto il numero di italiani che non si sono ancora vaccinati è quella 40-49 anni: sono 1.702.924, il 19,38% dei 8.786.975totali. Tra i 20 e i 29 anni, senza la prima dose sono 914.671 (il 15,21%) mentre in quella tra i 30 e i 39 anni si sale a 1.379.329 (il 20,30%). Tra gli over 50, la fascia più indietro è quella tra i 50 e i 59 anni: 1.435.196 ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono ancora 8.393.051 gli12 che non hanno ricevuto alcuna dose delanti-. Si tratta del 15,54% della popolazione vaccinabile. È quanto emerge dalsettimanale della struttura del Commissario Francesco Figliuolo. Di questi, 2.987.859 sono ultracinquantenni, 3.996.994 nella fascia di età dei 20-49 anni e 1.408.268 in quella dei 12-19 anni. Nello specifico, la fascia in cui è più alto il numero diche non si sono ancora vaccinati è quella 40-49 anni: sono 1.702.924, il 19,38% dei 8.786.975totali. Tra i 20 e i 29 anni,la prima dose sono 914.671 (il 15,21%) mentre in quella tra i 30 e i 39 anni si sale a 1.379.329 (il 20,30%). Tra gli50, la fascia più indietro è quella tra i 50 e i 59 anni: 1.435.196 ...

