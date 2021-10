Covid oggi Lombardia, 293 contagi e 3 morti: bollettino 8 ottobre (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono 293 i contagi da Covid 19 in Lombardia oggi, 8 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati 3 morti. I nuovi positivi sono lo 0,5% dei 49.782 tamponi processati. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3), dove sono in tutto 60. Nei reparti ci sono 334 pazienti Covid (-15). In provincia di Milano ci sono 102 casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore di cui 48 a Milano città. A Bergamo sono 29, a Brescia se ne contano 37. I nuovi positivi in provincia di Varese sono 25, a Pavia 21, a Monza 17, a Como 19, a Cremona 16. Lecco ne conta 4; Lodi 7; Mantova 3; Sondrio 2. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono 293 ida19 in, 82021, secondo i dati deldella regione. Registrati 3. I nuovi positivi sono lo 0,5% dei 49.782 tamponi processati. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3), dove sono in tutto 60. Nei reparti ci sono 334 pazienti(-15). In provincia di Milano ci sono 102 casi di-19 rilevati nelle ultime 24 ore di cui 48 a Milano città. A Bergamo sono 29, a Brescia se ne contano 37. I nuovi positivi in provincia di Varese sono 25, a Pavia 21, a Monza 17, a Como 19, a Cremona 16. Lecco ne conta 4; Lodi 7; Mantova 3; Sondrio 2. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

