Covid oggi Italia | Rt stabile a 0 83 | cala incidenza

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Coronavirus in, l’indice Rt restaa 0.83 mentre l’è in calo. Questi i sottolineati dall’Istituto Superiore di Sanità nella sintesi del del monitoraggio della Cabina di regia sull’andamento della pandemia nel Paese. 4 le regioni a rischio moderato, registrata inoltre una ulteriore lieve diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva. “È in diminuzione l’settimanale a livello nazionale: 34 per 100 mila abitanti (1-7 settembre) contro 37 per 100mila abitanti (24-30 settembre), dati ministero della Salute. L’si trova al di sotto della soglia settimanale di 50 casi ogni 100mila abitanti che può consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti”, sottolinea l’Iss nella ...

FerdiGiugliano : 'Dal 2005 a oggi, l'Europa ha affrontato la grande recessione, la crisi dell'euro, la pandemia di Covid-19. La Canc… - Adnkronos : #Covid oggi Italia, Ecdc: 'Basilicata rossa e Calabria gialla'. - Adnkronos : Covid, #Ricciardi: "Muoiono i non vaccinati".

Secondo il monitoraggio della Cabina di Regia dell'Iss, è ancora in diminuzione l'incidenza settimanale a livello nazionale dell'epidemia di Covid in Italia: 34 per 100.000 abitanti (01/09/2021 –07/09 ...