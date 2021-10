Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni 8 ottobre (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, venerdì 8 ottobre 2021, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti mentre l’indice Rt si manteien stabile. I numeri dalla Sicilia in zona bianca secondo l’ordinanza con nuove regole, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto, mentre nel Paese si discute di green pass esteso eventualmente al lavoro privato, obbligo vaccinale e terza dose. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. I dati delle regioni: Sono 113 i contagi da coronavirus in Puglia ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilcon i dati delin, venerdì 82021, con dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – su, ricoveri, morti mentre l’indice Rt si manteien stabile. Idalla Sicilia in zona bianca secondo l’ordinanza con nuove regole, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto, mentre nel Paese si discute di green pass esteso eventualmente al lavoro privato, obbligo vaccinale e terza dose. Idelle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in. I dati delle: Sono 113 ida coronavirus in Puglia ...

Advertising

FerdiGiugliano : 'Dal 2005 a oggi, l’Europa ha affrontato la grande recessione, la crisi dell’euro, la pandemia di Covid-19. La Canc… - Adnkronos : Covid, #Ricciardi: “Muoiono i non vaccinati”. - buronjek : RT @914m4r: @cinico_realista Affrettatevi, da oggi con il vaccino covid (leggermente scaduto ma ancora buonissimo!) in omaggio quello antin… - alystrega : RT @franco67238399: e poi oggi annunciano che l'80% della popolazione non e' necessaria la vaccinazione, perche' hanno quantita di anticorp… - camiziani : RT @SignorErnesto: Mandiamo in Africa i filmati dei nostri idioti con i cucchiai e le forchette incollate alla spalla. Così si fanno due r… -